Приштина, , 16:27 — REGNUM ЦИК Косово сообщает, что в этом году заявку на участие в на досрочных парламентских выборах подало рекордное количество человек — свыше 130 168 тысяч. Из них 102 100 заявок были одобрены и зарегистрированы.

16 тысяч заявок были отбракованы, поскольку не были сопровождены документацией, подтверждающей личность вообще, а еще ещё заявок оказались юридически несостоятельными.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в прошлом году ЦИК одобрил 25 087 заявок, при этом в установленный срок в ЦИК прибыли 20 тысяч бланков. В этом году прием бланков по почте завершится 12 февраля. Очное голосование состоится 14 февраля.

Ставку на диаспору в грядущих выборах делает самая крупная и популярная партия в Косово — «Движение за самоопределение» и присоединившееся к нему движение Вьосы Османи, ныне занимающей пост главы парламента и и.о. президента Косово.

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