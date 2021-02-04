Йокосука, Япония, , 07:11 — REGNUM Постоянное базирование в японском порту Йокосука будет нести прибывший к берегам Японии американский эсминец Rafael Peralta. Об этом 4 февраля сообщает на своем сайте Седьмой флот ВМС США.

В сообщении отмечается, что указанное судно является одним из новейших кораблей вооруженных сил страны. В этом же порту базируется атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля США объявили о выводе авианосца Nimitz с Ближнего Востока и отправили его в зону Индо-Тихоокеанского региона.

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