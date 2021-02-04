Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В совете депутатов Новосибирска прошло двухдневное заседание, на котором был рассмотрен отчёт о результатах деятельности мэрии города в 2020 году. После выступлений заместителей мэра депутаты заявили, что не увидели отражения эффективности работы, проделанной структурными подразделениями администрации муниципалитета.

«Создавалось впечатление, что некоторые руководители давали информацию, чтобы имитировать бурную деятельность, — отметил председатель постоянной комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — В отчёте не отражается эффективность работы, проделанной структурными подразделениями мэрии. Отсутствует сравнительный с предыдущим периодом анализ, анализ выполненных плановых показателей, результаты деятельности комиссии по проведению в городе административной реформы, результаты работы структурных подразделений мэрии Новосибирска в части работы с наказами избирателей и ряд других значимых показателей».

С ним согласился заместитель председателя комиссии Дмитрий Колпаков. Колпаков заявил о необходимости определить эффективную систему показателей для оценки результатов проделанной за год работы.