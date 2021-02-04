Исламабад, 4 февраля 2021, 06:49 — REGNUM Пакистанская армия провела спецоперацию против террористов в провинции Северный Вазиристан на северо-западе страны, сообщает пресс-служба вооружённых сил Пакистана.
По ее данным, разведка обнаружила базу террористов в районе Мир Али. Когда пакистанские военные окружили боевиков, террористы открыли огонь.
«В результате перестрелки были убиты четверо террористов», — отметили в ведомстве.
Также погибли двое пакистанских военнослужащих. Отмечается, что ликвидированные террористы были причастны к похищениям людей, вымогательству, поджогам и нападениям на силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля армия Пакистана ликвидировала трех террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва у границы с Афганистаном. Силовики захватили у боевиков большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
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