Берлин, , 06:31 — REGNUM Россия смогла удивить Запад впервые за более чем полвека, выпустив вакцину от коронавируса «Спутник V», написал 3 февраля немецкий обозреватель Жак Шустер в статье для издания Welt.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По его мнению, в последний раз удивление в западных столицах вызвал запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами», — написал Шустер.

Своими словами он напомнил об иронии, допущенной в западной прессе в годы холодной войны. Верхняя Вольта с ракетами — маленькое государство в пределах СССР, обладающее мощным вооружением. Иногда это выражение приписывают бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская вакцина получает мировое признание — депутат