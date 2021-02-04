Нью-Йорк, США, , 06:06 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна идти на поводу у стран Запада и давить на Сирию по вопросу химоружия. Об этом 3 февраля заявил представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Российский дипломат отметил, что «западные коллеги» пытаются воплотить первоначальное требование к Сирии дозаявить химоружие, которое якобы использовалось в населенном пункте Аль-Латамна в марте 2017 года. Однако, подчеркнул Небензя, Дамаск уже продемонстрировал, что выполнил и выполняет свои обязательства в рамках договорённостей с ОЗХО и ООН.

«Линия, нацеленная на «додавливание» Сирии, может вообще уничтожить у нее всякую мотивацию сотрудничать с ОЗХО», — объяснил постпред России.

Небензя призвал коллег критически подойти к этому вопросу и «не участвовать в постановке с антисирийским проектом» на предстоящей в апреле Конференции государств — участников ОЗХО.

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