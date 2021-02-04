Нью-Йорк, США, , 04:52 — REGNUM Все лица, оказавшиеся арестованными в результате военного переворота в Мьянме, должны быть освобождены. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью изданию The Washington Post.

По его словам, в стране также необходимо восстановить конституционный порядок. Генсек выразил мнение, что два названых им условия помогут достичь прогресса в ситуации. Гутерреш пообещал, что ООН пойдет на любые шаги для «давления на Мьянму, чтобы обеспечить крах случившегося переворота».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля военные Мьянмы освободили около 400 человек, задержанных в ходе захвата власти 1 февраля. При этом высшие руководители партии «Национальная лига за демократию», включая ее лидера Аун Сан Су Чжи, остались под арестом.

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