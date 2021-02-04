Москва, 4 февраля 2021, 04:39 — REGNUM Главный вопрос состоит в том, определилась ли российская власть по отношению к условному коллективному Навальному, как это сделал русский народ, или же лишь переводит дух, чтобы вновь слиться в объятиях, заявил политолог Дмитрий Евстафьев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам политолога, проект «Навальный» еще не закрыт, но он уже подходит к своему закрытию. Поскольку местные элиты, стоящие за Навальным, понимают, что человек, настолько замаранный в связях и контроле со стороны Запада, не имеет никаких перспектив в России.