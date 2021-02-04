Москва, , 04:39 — REGNUM Главный вопрос состоит в том, определилась ли российская власть по отношению к условному коллективному Навальному, как это сделал русский народ, или же лишь переводит дух, чтобы вновь слиться в объятиях, заявил политолог Дмитрий Евстафьев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Главный такой тяжелый момент, который высказывают в том числе простые люди… Про Навального-то мы все знаем, что он проходимец ненормальный, а вот про власть мы не знаем. Власть, она за кого? Власть, она с кем? Власть решила, что она с обществом, или она как отдышится после всей этой ситуации и на полусогнутых побежит на очередной корпоратив в «Эхо Москвы» канапушечки кушать? А мы же знаем, какой статус был у этого корпоратива, и как туда сочли важным прийти самые большие люди и сфоткаться там обязательно. А ведь фоточки не сотрешь», — заявил Евстафьев.

По словам политолога, проект «Навальный» еще не закрыт, но он уже подходит к своему закрытию. Поскольку местные элиты, стоящие за Навальным, понимают, что человек, настолько замаранный в связях и контроле со стороны Запада, не имеет никаких перспектив в России.