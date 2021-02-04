Новосибирск, , 04:32 — REGNUM В отношении заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия М. вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Маликов вместе с подельником Андреем Х. признаны виновными в совершении шести преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Уточняется, что они при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений и получали из муниципального жилищного фонда благоустроенную квартиру, которую потом продавали.

Ущерб городской администрации составил почти 16 млн рублей.

Осужденные свою вину не признали, ущерб не возмещён. В итоге суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.