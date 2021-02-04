Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления кандидатуру Уильяма Бернса, бывшего американского посла в России. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кандидатура Бернса выдвинута на утверждение в Сенат Конгресса США.

О своём намерении назначить его на пост главы ЦРУ команда Байдена сообщала ещё до инаугурации. Тогда Бернса охарактеризовали как «образцового дипломата с многолетним опытом работы на мировой арене».

Дипломатическим представительством в Москве Бернс руководил в период с 2005 по 2008 год, при президенте США Бараке Обаме.

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