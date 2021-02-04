Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Представители Республиканской и Демократической партий США внесли в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Документ получил название «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Он предусматривает санкции против российских должностных лиц, которые якобы нарушили международное право. Предлогом для введения санкций сенаторы назвали тюремное заключение Алексея Навального. Также Россию обвиняют и в использовании «химического и биологического оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам не нужен повод для введения новых антироссийских санкций. По ее мнению, американская сторона всегда найдет предлог для давления на Россию.

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