Киев, , 04:14 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского блокировать вещание нескольких оппозиционных телеканалов на Украине поддерживают власти Эстонии. Об этом 3 февраля сообщается на странице в Twitter эстонского посольства в Киеве.

В сообщении отмечается, что Таллин одобряет шаги Киева, которые призваны «противодействовать мерам, направленным против независимости, суверенитета и территориальной целостности» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указа о введении санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина», а также вещающих под логотипом последнего региональных каналов. Кроме того, под ограничения попал и владелец этих СМИ, депутат Верховной рады Тарас Козак («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

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