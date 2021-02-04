Аддис-Абеба, , 03:59 — REGNUM Силовики Эфиопии предотвратили нападение на посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Аддис-Абебе, передает эфиопская телевещательная корпорация.

По ее данным, 15 человек были задержаны за связи с заграничной террористической группировкой. Боевики планировали устроить нападение на посольство ОАЭ чтобы испортить репутацию страны. При обыске у задержанных изъяли тяжелое вооружение, взрывчатку и документы. Телеканал отмечает, что силовики Эфиопии работают с суданскими коллегами по предотвращению нападения на посольство ОАЭ в Хартуме.

При этом название террористической группировки, ответственной за подготовку нападений, не раскрывается. Известно лишь то, что боевики планировали устроить взрывы в диппредставительствах ОАЭ в Эфиопии и Судане.