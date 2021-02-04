Стокгольм, , 03:24 — REGNUM Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут начать применять и в Швеции, заявил координатор по вакцинации в стране Рикард Бергстрём газете Aftonbladet.

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«Мы имеем очень мало информации о вакцине, и поступившие результаты изучения российской вакцины должны быть рассмотрены подробнее», — заявил он.

Бергстрём отметил, что в России определяют эффективность препаратов иным способом, чем в других странах. Он добавил, что если «Спутник V» покажет хорошую эффективность по борьбе с COVID-19, то Швеция закупит российский препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Германии Йенс Шпан не исключил производства российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. По его словам, если препарат признают эффективным и безопасным, его могут одобрить для вакцинации в странах ЕС.

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