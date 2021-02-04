Севастополь, , 03:13 — REGNUM Большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» провели в морских полигонах Чёрного моря артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

«В рамках мероприятия при отработке алгоритма действий по поддержке высадки морского десанта на необорудованное побережье, экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны», — говорится в сообщении военного ведомства.

После отхода от берега экипажи кораблей провели учения по отражению воздушного нападения условного противника, а также уничтожению имитаторов плавающих морских мин.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск» завершил противолодочные учения в Баренцевом море и возвратился в основной пункт базирования Северного флота (СФ) — город Североморск.

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