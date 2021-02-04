Тегеран, , 08:49 — REGNUM 3 февраля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале поставок 4,2 миллионов вакцин от COVID-19 в Иран с февраля 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Намаки сделал замечания по поводу пандемии COVID-19 в стране и поставок вакцины против коронавирусной инфекции. Он отметил, что Иран импортирует вакцины от некоторых компаний из-за внутренних потребностей.

«Политика Ирана заключается в том, что изначально вакцина должна быть зарегистрирована и использована в нескольких странах по всему миру и пройти трехфазное клиническое испытание за рубежом», — подчеркнул иранский министр.

Ранее пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур отметил, что иранское ведомство выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sputnik V. «Страна также рассматривает импорт вакцины от COVID-19 из других стран, включая Индию и Китай», — заявил он.

С момента вспышки в декабре 2019 года коронавирусная инфекция унесла жизни более 2 200 000 человек по всему миру, в то время как число погибших в Иране перевалило за 58 000.