Тегеран, , 08:42 — REGNUM 3 февраля мэр Тегерана Парвиз Ханачи и посол Малайзии в Тегеране Датук Рустам Яхая призвали обе столицы к сотрудничеству в области городских гражданских служб. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ханачи описал Малайзию как братское исламское государство, заявив, что иранцы заинтересованы в этой стране. Ссылаясь на опыт дружественного государства, он подчеркнул, что в дополнение к общим проблемам, таким как загрязнение воздуха и дорожное движение, Тегеран регулярно сталкивается с землетрясениями.

Между тем Рустам Яхая указал на давнюю дружбу Малайзии с Ираном, заявив, что его страна демонстрирует уважение к иранцам и объявляет о несогласии с американскими санкциями в отношении Исламской Республики.

Он выразил надежду на отмену американских санкций и дальнейшее развитие сотрудничества между Ираном и Малайзией. «В ближайшее время Тегеран посетит малазийская экономическая делегация», — подчеркнул посол.