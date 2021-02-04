Тегеран, , 07:53 — REGNUM Европейский Союз пытается оживить иранскую ядерную сделку 2015 года, подчеркивая свою роль ключевого игрока в разрешении международных споров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 февраля.

Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам Питер Стано заявил журналистам, что Европейский Союз продвигает переговоры с новой администрацией США в попытке проложить почву для отмены антииранских санкций.

«Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель занят тем, чтобы подготовить почву для возвращения к ядерной сделке, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — сообщил Стано.

Что касается возможности проведения совместного заседания по СВПД на министерском уровне с участием американской делегации, то Стано отметил, что Боррель ведет переговоры со всеми сторонами, однако конкретное время еще не определено.

По словам европейского представителя, ЕС стремится найти способ вернуть США к СВПД, поскольку единственный способ оживить ядерное соглашение — это переговоры и совместные усилия.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США должны выполнить свои обязательства, и тогда Исламская Республика немедленно отреагирует должным образом. Он также призвал ЕС проложить путь для возвращения Вашингтона и Тегерана к СВПД.