Тегеран, , 07:50 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании призвал верховного представителя ЕС Жозепа Борреля подготовить почву для отмены американских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я сказал @cnni @CAmanpour: США вышли из СВПД и нарушили его», — написал Зариф в своем твиттере.

«Иран принял меры по исправлению положения. США должны вернуться к уступчивости. Тогда Иран немедленно отменит корректирующие меры», — отметил он.

«@JosepBorrellF, являющийся координатором Совместной комиссии, может предпринять эти шаги в консультации с Ираном и США», — заявил глава МИД Ирана.

Министр иностранных дел подчеркнул, что у администрации Байдена есть «ограниченное окно возможностей» для повторного вступления в ядерное соглашение 2015 года, из которого бывшая администрация США вышла в одностороннем порядке в мае 2018 года.

«Время для возвращения Соединенных Штатов к ядерному соглашению не безгранично», — сказал Зариф.