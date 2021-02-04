Тегеран, , 08:29 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн прибыл в Тегеран с целью проведения переговоров с иранскими официальными лицами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фуад Хусейн должен обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран. Ожидается, что иракский чиновник встретится с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Поездка министра иностранных дел Ирака совершается на следующий день после визита в иранскую столицу специального представителя Генерального секретаря ООН по Ираку Джанин Хеннис-Плашчерт.

Во время своего двухдневного пребывания в Тегеране представитель ООН провела встречу с Али-Акбаром Велаяти, старшим советником Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Во время двусторонних переговоров Велаяти подчеркнул необходимость предотвращения вмешательства иностранных государств во внутренние дела Ирака. «Предстоящие выборы будут иметь особое значение для иракского народа», — сказал иранский представитель, отметив, что у соседней страны, безусловно, будет светлое будущее.