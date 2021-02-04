Тегеран, , 08:18 — REGNUM 3 февраля пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Алиреза Мириусефи заявил, что США не имеют права оценивать соблюдение Исламской Республикой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), так как не являются участниками данного соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мириусефи сделал это замечание в ответ на доклад NBC, согласно которому госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран должен сначала выполнить свои обязательства, а затем США проведут оценку соблюдения положений ядерной сделки. Иранский представитель отметил, что Соединенные Штаты, не являющиеся участниками соглашения, не имеют права оценивать выполнение Ираном своих обязательств.

«Иран по-прежнему является участником СВПД, а США — нет. От Соединенных Штатов и их оценки не зависит выполнение Ираном обязательств. Исламская Республика может очень быстро отменить свои корректирующие меры», — сообщил Мириусефи в электронном письме NBC News.

«Другие вопросы, кроме иранской ядерной программы, не были частью переговоров, ведущих к ядерной сделке 2015 года, в связи с чем наша оборонительная ракетная программа не подлежит переговорам», — отметил иранский дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенным Штатам необходимо вернуться к своим обязательствам.