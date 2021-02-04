Тегеран, , 07:54 — REGNUM 2 февраля министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами подчеркнул первостепенную значимость отношений между Ираном и Индией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 февраля.

Бригадный генерал Хатами заявил, что Индия и Иран играют ключевую роль в регионе, и на протяжении многих лет между двумя странами складывались стабильные отношения.

Говоря об исторической и культурной близости Ирана и Индии, он отметил, что связи между двумя странами имеют особое значение из-за протяженного побережья Индии, расположенного недалеко от границ Ирана.

Помимо встречи со своим индийским коллегой и другими высокопоставленными политическими и военными чиновниками, бригадный генерал Хатами планирует выступить на специальном заседании, посвящённом безопасности в Индийском океане.

Бригадный генерал Хатами прибыл с официальным визитом Индию по приглашению индийского коллеги для участия во встрече министров обороны прибрежных стран Индийского океана.