Исламабад, , 00:28 — REGNUM Армия Пакистана провела испытательный пуск баллистической ракеты, способной доставлять заряд на дальность 290 километров, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Сообщается, что испытания ракеты «Газнави» проходило в рамках ежегодных военных учений командования стратегических сил. Отмечается, что президент Пакистана Ариф Альви и премьер-министр Имран Хан поздравили военнослужащих, ученых и инженеров с успешным пуском баллистической ракеты. Командующий стратегическими силами страны генерал-лейтенант Мухаммад Али рассказал, что ракета в ходе учений показала хорошую управляемость боевых систем.

Напомним, в январе 2021 года Пакистан испытал баллистическую ракету «Шахин — III». Она способна доставлять заряд на дальность до 2750 километров.