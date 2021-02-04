Брюссель, , 06:43 — REGNUM ЕС заявляет, что новая Стратегия экологически чистого водорода гарантирует создание полумиллиона рабочих мест и превращение производства экологически чистого водорода в отрасль с оборотом €100 млрд в год к 2050 году.

Однако в отношении «зеленого» водорода, претендующего в перспективе на ведущую роль среди возобновляемых источников энергии, возникает вопрос, сможет ли новое направление справиться с такими проблемами, как высокая стоимость получения «зеленого» водорода и недостаточный объем инвестиций в отрасль.

Об этом рассуждает Дж.П. Кейси в статье «Водородная промышленность стоимостью 100 миллиардов евро? Вызовы для Европейского центра ускоренного развития зеленого водорода», опубликованной 3 февраля 2021 годана портале Рower-technology.com.

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Наряду с традиционными источниками «зеленой» энергии, такими как солнечная и ветровая энергия, так называемый «зеленый» водород появился как потенциальный возобновляемый источник топлива будущего. Этот водород получают путем электролиза — процесса, при котором вода расщепляется на водород и кислород.

Хотя этот источник газообразного водорода почти полностью исключает выбросы в атмосферу в процессе получения энергии, необходимость в строительстве дорогих электролизёров и встраивании установок по производству экологически чистого водорода в существующую инфраструктуру возобновляемых источников энергии сделала процесс нерационально дорогим и логистически сложным. Цифры Международного энергетического агентства (МЭА) показали, что затраты на производства «зеленого» водорода могут достигать уровня $3−7,50 за кг, что более чем в три раза превышает стоимость «серого» водорода, который получают из природного газа. Отчет Wood Mackenzie показал, что на «зеленый» водород приходилось лишь 0,1% годового производства водорода в мире.

Несмотря на эти проблемы, новая европейская стратегия может помочь экологически чистому водороду реализовать свой огромный энергетический потенциал. Европейский центр экологически чистого водорода (EGHAC), открытый в прошлом году инвестиционным центром возобновляемых источников энергии EIT InnoEnergy, нацелен на ускорение технологических и инфраструктурных разработок в области получения «зеленого» водорода, чтобы создать 500 тыс. новых рабочих мест в отрасли, которая, по оценкам аналитиков, к 2025 году будет стоить €100 млрд.

Но хватит ли одних только финансов и высоких целей для преодоления множества проблем, стоящих перед отраслью «зеленого» водорода? С учетом препятствий — от отсутствия технологического развития до нежелания инвесторов вкладывать деньги в дорогостоящую технологию — неизвестно, сможет ли EGHAC устранить недостатки, которые десятилетиями преследовали экологически чистый водород.

Одним из самых серьезных препятствий для любой новой технологии является процесс увеличения масштабов. Переход от мелкомасштабной практики к крупномасштабной промышленной добыче предполагает переход от чисто научных и технологических задач к логистическим, экономическим и, в некоторых случаях, политическим.

Отчет за 2020 год от Material Economcis, который лег в основу многих выводов EGHAC, показал, что увеличение доли «зеленого» водорода в масштабах энергосистемы наблюдается (не всегда положительно оцениваемое) во всех его промышленных применениях от накопления энергии и промышленного отопления до автомобильного топлива и судоходства.

Ключевым моментом проблемы «зелёного» водорода являются капитальные и операционные затраты, поскольку многие инвесторы не решаются на объемы финансирования, необходимые для доработки сырой технологии. Однако EGHAC может похвастаться рядом преимуществ в этой области. Среди них — поддержка технологии получения «зеленого» водорода энергетической сетью Break through Energy, основанной Биллом Гейтсом, чьё имя придает проекту значительную финансовую поддержку и репутацию для дальнейшего привлечения инвестиций.

В отчете также отмечается, что в Европе политический климат может стать более благоприятным для проектов по экологически чистому водороду. Например, Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance) и Альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance) имеют репутацию объединений политиков, которые предприняли серьезные шаги для подготовки Европы к более активному развитию водорода. Есть надежда, что EGHAC начнёт сотрудничать вместе с этими и аналогичными влиятельными организациями, чтобы ускорить принятие и внедрение новой технологии там, где отрасли зачастую демонстрируют консервативную позицию.

Из-за непомерно высоких первоначальных затрат на разработку экологически чистых водородных решений и предполагаемого отсутствия отдачи от инвестиций в технологию инвесторы воздерживаются от финансовой поддержки таких проектов.

В отчете за 2018 год, подготовленном в соавторстве с Организацией экономического сотрудничества и развития, ООН и Всемирным банком, было обнаружено, что миру потребуется около $6,9 трлн в виде новых инвестиций ежегодно для достижения мировых климатических целей к 2030 году. Данные показывают, что дорогостоящие технологии, такие как экологически чистый водород, будут бороться за своё место в мировом энергобалансе уже в краткосрочной перспективе.

Например, в S&P Global утверждают, что к 2030 году стоимость производства «зеленого» водорода должна быть снижена вдвое просто для того, чтобы технология стала экономически жизнеспособной, не говоря уже о её прибыльности. Это заставило многих инвесторов рассматривать технологию «зеленого» водорода как потенциальные долгосрочные капиталовложения.

EGHAC стремится решить эту проблему с помощью «стимулирования рынка». В то время как политики будут заниматься подготовкой правовой и социальной базы для более широкого внедрения «зеленого» водорода, частные компании должны предоставить финансовую поддержку для того, чтобы помочь этим проектам сдвинуться с мертвой точки.

Оптимистично выглядит текущее отношение к технологии «зеленого» водорода в Европе, при этом ряд существующих финансовых планов направлены на устранение риска, связанного с инвестициями в экологически чистый водород. Такие инициативы, как Carbon Contracts for Difference, — проект, в котором правительства могут получать финансовое вознаграждение за компенсацию выбросов углекислого газа по фиксированной цене, а не по цене, которая может измениться в зависимости от производства «зеленой» энергии, могут помочь снизить риски этих проектов и привлечь финансовую поддержку.

Позиция ЕС как второго по величине производителя источников энергии в мире после Австралии в отношении «зеленого» водорода может еще больше успокоить инвесторов. Существующая инфраструктура, хотя и небольшая, означает, что многие проекты по экологически чистому водороду уже находятся в стадии разработки. Это означает, что частныминвесторамне придётся запускать новый энергетический проект полностью с нуля, что тоже поможет стимулировать инвестиции.

Хотя «зеленый» водород и другие возобновляемые источники энергии работают для достижения одной и той же конечной цели, существует мнение, что широкомасштабное внедрение «зеленого» водорода является изначально ошибочной идеей, поскольку это отвлекает потребителей от использования энергии от других возобновляемых источников.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, миру придется увеличить свои мощности по производству экологически чистого водорода до 158,3 млн тонн в год, чтобы создать энергобаланс на основе экологически чистого водорода. Согласно европейскому энергетическому интернет-порталу Recharge, это масштабное мероприятие потребует строительства 2243 ГВт наземных ветроэнергетических установок ежегодно, что более чем в четыре раза превышает мощность всех уже существующих установок.

Здесь встаёт вопрос об эффективности в масштабах всего континента: зачем инвестировать в возобновляемые источники энергии для получения «зеленого» водорода, если можно напрямую инвестировать в возобновляемые источники энергии?

EGHAC стремится воспользоваться сочетанием растущего спроса на чистую энергию и снижения затрат на «зеленый» водород для решения этой проблемы. Цифры МЭА показывают, что текущая мощность ветровой и солнечной энергии в Европе составляет чуть более 300 ГВт, что является впечатляющим показателем, но что значительно меньше 700 ГВт, необходимых для достижения к 2030 году цели ЕС по увеличению доли возобновляемой энергетики в структуре энергобаланса до двух третей.

Необходимость быстрых изменений в энергетических системах континента может стимулировать инвестиции в амбициозные, но непроверенные проекты, такие как «зеленый» водород в условиях ограниченности времени у ЕС для достижения своих целей.

Кроме того, данные Wood Mackenzie отметили, что стоимость производства «зеленого» водорода может упасть на 64% к 2040 году. Такое резкое снижение могло бы снизить первоначальные затраты на производство «зеленого» водорода, то есть устранить препятствие, которое не мешает сейчас развитию других источников чистой энергетики.

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