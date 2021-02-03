Вашингтон, , 23:44 — REGNUM По завершении строительства или сертифицировании «Северного потока — 2» США введут санкции в отношении участников проекта, сообщил 3 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс «Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобное произойдёт, мы примем решение о применимости санкций».

Американец пояснил, что таким способом Вашингтон «защищает европейских партнёров» от России, которая «ведёт себя, как хищник». Якобы Москва, используя трубопровод, старается «подорвать трансатлантическую безопасность».

По словам Прайса, Штаты намерены и дальше «помогать» союзникам с диверсифицировать поставки энергии, то есть продавать им свой сжиженный природный газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден в конце января назвал проект «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы».

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