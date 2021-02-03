Париж, , 23:31 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 77 595 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 357 пациентов. Об этом в среду, 3 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 362 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что карантин —«это не неизбежный исход» для страны, и рассказал, как его можно предотвратить.