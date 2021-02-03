Киев, , 22:21 — REGNUM Членство Украины в НАТО — вопрос решённый, хотя по ряду причин страна пока и не в альянсе, заявил 3 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире «Пятого канала».

Комментируя вопрос украинского президента Владимира Зеленского в интервью телеканалу HBO адресованного американскому коллеге Джо Байдену, почему Украина всё ещё не в НАТО, Кулеба сказал, что проблема — в отсутствии «консенсусного решения государств-членов НАТО».

Он сказал, что Украине пообещали, что «однажды» возьмут её в НАТО, это произошло на Бухарестском саммите в 2008 году.

Кулеба «Этот вопрос решён. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа».

Украинский дипломат пояснил, что на первом ожидается «получение плана действий по членству» и что именно этот вопрос «требует консенсусного решения». Он сказал, что и Зеленский и он сам «постоянно нарушают» этот «вопрос» перед государствами-членами НАТО.

Кулеба «Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО».

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Напомним, эксперты не раз отмечали, что НАТО не принимает Украину, потому что иначе альянсу пришлось бы помогать украинской армии воевать — воевать придётся с Россией.

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