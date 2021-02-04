Москва, , 00:20 — REGNUM Материал газеты Handelsblatt со ссылкой на источник о том, что США якобы готовы начать переговоры о снятии санкций с «Северного потока — 2», вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Настоящие жители Северной Америки (индейцы) тоже подписывали договора с Янки», — пишет Anatoly V.

Многие комментаторы оказались встревоженным вероятным желанием руководства США как-то договориться Россией по газопроводу. Люди уверены, что Соединённые Штаты зачастую ставят такие условия, после которых Российская Федерация несёт большие потери.

«Уже опять диалог. Теперь еще и им за это что-то нужно дать. Будет как с ВТО. Все вошли, а Россия перед каждым должна загибаться», — написал Purg D.

Ряд людей оказался уверен в том, что никакие санкции снимать с России нельзя. Именно они заставляют страну заниматься самообеспечением и укреплением внутренней ситуации.

«Забеспокоились что Россия начала ускоренно восстанавливать промышленность и сельское хозяйство. В нормальных странах правительства стимулируют своё производство пособиями, налоговой политикой и проч. А у нас только санкции избавляют от засилия импорта который убивает местное производство. А ведь это составляющая государственной безопасности», — поделился своим мнением Гоша Б.

Некоторые пользователи вынесли предположение, что разгадка внезапно возникшего желания США вести диалог о российском газопроводе кроется в том, то их санкции не дали желаемого результата и, вероятно, проект готовится к своему успешному завершению.

«А чего они хотят взамен? Или понимают, что Германия настроена решительно его достроить, и, чтобы не терять морду лица, США делают жест «доброй воли»?», — задаётся вопросом Валентина Г.

Напомним, 2 февраля газета Handelsblatt опубликовала материал со ссылкой на источник о том, что США якобы готовы начать переговоры о снятии санкций с «Северного потока — 2».