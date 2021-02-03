Москва, , 21:47 — REGNUM Представители дипмиссий 14 государств пожелали присутствовать и были допущены на заседание Симоновского районного суда (Москва) по делу Алексея Навального. Подобной открытости, проявляемой Россией, Москва ожидает и от других стран.

Автомобили с дипломатическими номерами возле Симоновского районного суда Mos-gorsud.ru

Об этом говорится в опубликованном 3 февраля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова «При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников. Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию».

Российский дипломат указала на то, что ряд стран такой открытостью похвастаться не может: напротив, сотрудники посольств РФ сталкиваются с обратным, заявляя о своём намерении посетить судебные процессы с участием соотечественников.

Захарова привела в пример заседание Вильнюсского окружного суда по сфабрикованному уголовному делу по событиям 13 января 1991 г. в столице Литвы, состоявшееся в марте 2019 г. Суд в Вильнюсе признал «виновными» 67 граждан России.

На этот суд литовские власти не пустили ни дипломатов российского посольства в Вильнюсе, в том числе тогдашнего посла Александра Удальцова, ни представителей СМИ из РФ. Почему их не допустили, власти Литвы так и не объяснили.

Во Франции год назад на заседания по делу Александра Винника не допустили сотрудников консульского отдела посольства РФ, объявив слушания закрытыми. А в минувшем августе российскому посольству в Швеции отказали на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель.

Захарова «Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор Навальному, согласно которому он, с учётом домашнего ареста, проведёт в колонии общего режима два года и восемь месяцев, был зачитан накануне, 2 февраля, Симоновским районным судом.

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