Киев, , 21:32 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде разделилась на две группы по вопросу санкций против оппозиционных телеканалов, заявил вечером 3 февраля в эфире украинского телевидения глава партии «СН» Александр Корниенко.

Политик отметил, что большинство депутатов фракции поддерживают решение Совнацбеза и указ президента о блокировании каналов, но достаточно большая группа «слуг» имеет «отдельную позицию».

Также Корниенко заявил, что обсуждения этого вопроса на фракции не будет, поскольку это не имеет практического смысла.

«На данный момент в юридической плоскости вопрос санкций исчерпан и нет возможности Верховной рады как-то повлиять на процесс», — подчеркнул соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня один из лидеров фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцевназвал «странным» решение Совнацбеза, вводящее санкции против трех оппозиционных каналов страны, предположив, что это может привести только к росту популярности оппозиционных ресурсов.