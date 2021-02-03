Париж, , 21:22 — REGNUM 55% жителей Франции выступают за введение в стране «жесткого» карантина для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Elabe и опубликованный 3 февраля BFM TV.

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Согласно этому исследованию, более половины опрошенных поддерживают «жесткие» карантинные меры. При этом положительно к такому решению относятся 59% лиц в возрасте 18−34 лет и 61% лиц в возрасте 35−49 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что карантин — «это не неизбежный исход» для страны, и рассказал, как его можно предотвратить.

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