Нейпьидо, , 21:01 — REGNUM Как сообщает 3 февраля Синьхуа со ссылкой на источники в правящей до перехода власти к военным партии «Национальная лига демократии» (NDL), президенту страны Вин Мьину и государственному советнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения, для расследования которых они будут находиться под стражей до 15 февраля.

В частности, член ЦИК партии Аун Чжи Ньюн, проясняя данную ситуацию, проинформировал СМИ о том, что Вин Мьин обвиняется в нарушении закона Мьянмы о ликвидации последствий стихийных бедствий, а Аун Сан Су Чжи — национального закона об импорте/экспорте. Военные и полиция Мьянмы пока данную информацию не распространяют и не комментируют. Напомним, что 1 февраля в Мьянме было объявлено о переходе власти к верховному главнокомандующему вооруженными силами и о введении чрезвычайного положения сроком на один год для подготовки и проведения новых выборов в парламент.