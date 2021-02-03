Бишкек, , 20:59 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы о премьер-министре республики, которым назначен Улугбек Марипов, а также о назначении новых членов правительства, которые в этот же день принесли присягу перед народом, депутатами парламента и президентом. Об этом со ссылкой на киргизские СМИ 3 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что ранее кандидатура У. Марипова была одобрена большинством депутатского корпуса.

Одновременно с премьером, в парламенте утвердили структуру, весь новый состав, а также программу правительства, которое поверглось значительному обновлению и сокращению; сообщается, что количество министерств сократилось с 22 до 16. Сам У. Марипов ранее занимал должность руководителя республиканской Счетной палаты.