Пекин, , 20:53 — REGNUM В Пекине прошло исполнительное заседание Госсовета КНР по рассмотрению доклада о подготовке к вступлению в силу Соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Об этом 3 февраля сообщает Синьхуа, которое отмечает прозвучавшую оценку этого документа премьера Госсовета Ли Кэцяном, считающим его «важной мерой для расширения открытости и дальнейшего продвижения реформ».

Успешное участие в соглашении, как считают участники совещания, требует содействия модернизации промышленности путем углубления политики реформ и открытости.

Напомним, что соглашение о ВРЭП, подписанное 15 ноября 2020 года, включает 126 государств — Китай, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Индию, а также десятку стран-членов АСЕАН.