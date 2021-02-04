4 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Большое интервью, которое Зеленский дал программе Axios (выходящей на платформе HBO) 23 января 2021 года, есть основания рассматривать как старт новой украинской электоральной гонки. Потому что любому спектаклю предшествует подготовка «указателя по спектаклю» (театральной программки), в которой часто размещается содержание-либретто. Чтобы покупатель билетов (= зритель) смог понять, а куда он собственно пришел? Интервью Зеленского, опубликованное 1 февраля — это и есть «программка одного зрителя»

Андрей Ганжа, , 10:46 — REGNUM Ключевым в интервью прозвучало заявление украинского президента о необходимости привлечь к «нормандскому формату» Джо Байдена: «Я хотел, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, имел влияние. Не теоретически, не вне круга «нормандской четверки», а имел одну из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена к «нормандскому формату». И это предложение не может не вызвать интереса в Вашингтоне, потому что нынешняя Украина — это не только «антироссийская игла», этим как раз никого уже и не удивишь.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украина — это еще и пространство на восточных границах Европейского союза. И США заинтересованы в этом пространстве. Ведь период безоглядного доверия Европы (особенно Германии) к своему заокеанскому партнеру уходит в прошлое. Европе не нравятся антииранские пляски Вашингтона. Трансатлантическое партнерство в его нынешнем виде Совет Европейского союза признал устаревшим и более не актуальным. Увеличение военных взносов в НАТО скопидомов в Брюсселе тоже не радует. США как стратегический союзник это, конечно, хорошо, но Франция считает, что «мы не та держава, которая непременно считает врагов наших союзников нашими врагами и запрещает себе говорить с ними… У нас должна быть наша собственная стратегия» (президент Макрон, сентябрь 2019 года). В конце концов даже непотопляемый американский авианосец в Европе — Британия — собрал свои манатки и отчалил от евросоюзовского причала.

В таких условиях центрально-европейское пространство приобретает особое значение. Это понимает и Европа, пестующая в регионе «Восточное партнерство», и, конечно, США с их «Триморьем», «Люблинским трианглом» и даже Вишеградской четверкой. Американская цель в регионе ясна: обложить «Старую Европу» (она же «Европа первой скорости») по восточной границе своими прокси, для которых желание Вашингтона имеет приоритет перед всеми европейскими страстями.

И Украина может стать особо ценным активом в этом регионе. Потому что она «бывшая ядерная держава».

Интервью Владимира Зеленского программе Axios (выходящей на платформе HBO) 23 января 2021 года President.gov.ua

В интервью Зеленского особое внимание обращает на себя фрагмент о ядерном оружии. С одной стороны, он считает отказ от ядерного оружия большой ошибкой и предательством по отношению к Украине. С другой — что попытка возврата Украине ядерного статуса — это неправильно. По-другому он и считать не может: ну какая Европа допустит ядерное оружие в руках маловменяемого политикума в шестистах километрах от Вены? А с третьей стороны: «Но если бы на Украине сейчас было ядерное оружие…, то не было бы вторжения, и у нас были бы наши территории».

Конечно, это можно считать «комплексом поседевшего историка», но этот почти силлогизм не получается читать иначе, как «приглашение» американского ядерного оружия на территорию Украины». В помощь которому предлагаются не только людские ресурсы Украины («если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили), но и широкий спектр услуг украинского правосудия. А как по-иному оценить призыв завести уголовное дело о возможной причастности к вмешательству в выборы в США украинских депутатов и чиновников? Любое «вмешательство» — это плохо, но ведь в украинском уголовном праве нет ни слова о запрете вмешательства украинских граждан в американские выборы.

Следующим «ключевым моментом» интервью являлся вопрос о медиа. Президент призвал лишать олигархов возможности влиять на политику, в том числе путем лишения медиаплощадок: «Лишить их возможности иметь «телевизор», ту или иную медиаплощадку и лишить их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать на Украине».

Если предлагаемая версия верна, то именно эти три момента — американцы в регионе, ядерное оружие и кастрирование неугодных медиа — и есть основные реперы интервью Владимира Зеленского. Все остальное: обида на Трампа, антироссийские санкции, поставки оружия и даже вступление в НАТО — это не более чем уже до боли заезженные ритуальные позы, скрывающие основную фигуру танца.

Которая уже начала реализовываться на практике. Потому что содержание медиамомента президентского интервью стало ясно уже на следующий после публикации день. Когда Зеленский своим указом ввел на пять лет санкции против восьми украинских новостных телеканалов, вещавших под логотипами «112 Украина», «NEWSONE» и «ZIK».

Встреча Владимира Зеленского с руководителями ведущих телеканалов Украины President.gov.ua

Никакого отношения к борьбе с олигархами в медиапространстве Украины это не имеет. По данным на май 2020 года олигархи контролируют 71% зрительской аудитории на Украине. Из них:

Starlight Media ( Виктор Пинчук ) — 26,04%

) — 26,04% 1 + 1 Media ( Игорь Коломойский , Виктор Медведчук ) — 17,22%

, ) — 17,22% Inter Media Group ( Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ ) — 13,39%

и ) — 13,39% Медиа Группа Украина ( Ринат Ахметов ) — 11,94%

) — 11,94% Медиахолдинг Новости (Виктор Медведчук) — 1,49%

Телеканалы «5» и «Прямой» (Петр Порошенко) — 0,94%

«112 Украина», «NEWSONE» и «ZIK» официально принадлежат народному депутату Тарасу Козаку, неофициально — контролируются Виктором Медведчуком. То есть это не самые крупные и влиятельные игроки на медиапространстве Украины. А это значит, что речь идет о репрессиях против телеканалов набирающей темп левой оппозиции. Назвать это «санкциями» даже язык не поворачивается, потому что санкции против украинских граждан и юридических лиц украинским законодательством запрещены.

Реакция США последовала удивительно быстро. Уже к вечеру 3 февраля посольство США на Украине заявило, что «США поддерживают усилия по вчерашнему противодействию Украины вредоносному влиянию России в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с законодательством Украины. Нам всем нужно работать вместе, чтобы не допустить дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств».

В данном случае слова (даже о законодательстве Украины) и оценки (даже о соответствии принципам демократии) уже не играют никакого значения. Действия сторон показывают, что Вашингтон искренне заинтересован в спектакле, «программку» которого Зеленский предъявил в своем интервью. И первый акт спектакля ужа начался. Украинскому президенту дан карт-бланш на трансформации во внутренней жизни страны, напрямую ведущие к зачистке информационно-электорального поля от присутствия любой оппозиции. О таком начале избирательной гонки многие планетарные демократы могут только мечтать.

Совещание с членами правительства по разработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины President.gov.ua

Оппозиционные надежды на международное право, демократические ценности или общественное мнение — всё это тоже «тщета и ловля ветра». На Украине не сформируется даже корпоративное журналистское сопротивление демаршам Зеленского, которые иначе чем диктаторскими назвать трудно. Большая часть выкормленной национал-либералами молодой журналистской и сетевой поросли с восторгом приветствует результат, абсолютно игнорируя антиконституционность, незаконность, политическую заангажированность действия, следствием которого будет обострение всех внешнеполитических (даже в отношениях с США) и внутриэкономических болячек Украины.