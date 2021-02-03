Киев, , 21:00 — REGNUM МВД Украины будет «чётко и в рамках закона» выполнять решение о введении санкций против оппозиционных телеканалов и их владельца — народного депутата Верховной Рады Тараса Козака.

Об этом заявил в своем обращении вечером 3 февраля глава ведомства Арсен Аваков.

«Решение о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой основывается на постановлении Верховной рады Украины, принятом в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения Совнацбеза, являются вполне достаточными и исчерпывающими. И хочу предостеречь: не надо путать понятие «свобода слова» с антиукраинской деятельностью с помощью денег государства-агрессора», — отметил Аваков.

Министр заявил, что «искренне поддерживает» этот «своевременный и государственный» шаг президента Украины Владимира Зеленского.

«Данное решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие — прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО», — считает Аваков.

ИА REGNUM напоминает, что за решение о санкциях против телеканалов проголосовали 17 из 19 членов Совнацбеза, один член совета воздержался (спикер Верховной рады Дмитрий Разумков) и еще один находится в командировке. При этом украинские СМИ обратили внимание на нестандартную процедуру голосования по данному вопросу.