Неаполь, Италия, , 20:47 — REGNUM Власти итальянского региона Кампанья (Неаполь) рассчитывают до лета 2021 года завершить вакцинацию населения от коронавируса и объявить регион «свободным от COVID-19», заявил в среду, 3 февраля, губернатор Кампаньи Винченцо Де Лука.

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Такой статус позволит привлечь большое число туристов, что (после отсутствия туристов в 2020 году) крайне необходимо и стране в целом, и региону в частности, отметил Де Лука.

По данным на 3 февраля, в Италии умерли 89 820 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 499). Число подтвержденных носителей выросло на 13 189 (днем ранее — на 9660). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 583 790 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 434 722 человека — на 3043 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 808 306 граждан (на 75 844 больше, чем днем ранее), что составляет около 1,3% населения Италии.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны намерены настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.