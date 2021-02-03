Рим, , 20:43 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Италии, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги уже сформировал список кандидатов на посты ключевых министров, передают национальные СМИ в среду, 3 февраля.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

Предполагается, что должность министра экономики будет предложена Фабио Панетте, занимающему сейчас пост в Центробанке Евросоюза. Налаживать отношения с ЕС предполагается поручить Карло Коттарелли, ранее недолгое время занимавшему пост премьер-министра Италии.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.