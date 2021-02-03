Рим, , 20:14 — REGNUM Приглашение экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги на пост премьер-министра Италии открывает «новую главу» и дает надежду на выход из правительственного кризиса, заявил в среду, 3 февраля, лидер Демократической партии Никола Дзингаретти.

Все политические силы прежней коалиции должны принять участие и в работе новой, добавил лидер леволибералов.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Однако президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Договориться у прежних союзников не получилось, и 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.