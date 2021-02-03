Москва, , 23:41 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трёх оппозиционных телеканалов — «112. Украина», NewsOne и ZIK, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Сильный малый. Уже против своих вводит санкции. Здесь проще бороться, чем с Россией», — считает Елена Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Украины уже попросту заигралось в санкции. Теперь, отметили люди, санкции данного государства начались применяться против своих же собственных граждан.

«Одна, но пламенная страсть на Украине — санкции. Санкции теперь против своих граждан!», — написал Анатолий Д.

Некоторые комментаторы считают, что вместо того, чтобы вводить санкции, стоило бы провести расследование, выявить якобы причастность данных каналов к тем или иным преступлениям и только тогда вводить против них ограничения. Люди считают, что действия Зеленского не отражают законность или справедливость.

«Так пускай проведут расследование. Каналы финансирования, владельцев проверят явных и тайных. Если найдут нарушения, тогда пускай отдадут под суд. Деньги конфискуют. Может, найдут источники иностранного финансирования. Объявят их иностранными агентами», — пишет Гизо П.

Отдельные граждане уверены, что теперь Запад должен ввести санкции против Украины. Граждане уверены, что преследование оппозиционных каналов обязано вызвать реакцию Европы и США.

«Пора Западу санкции вводить против Украины! Чего-то они не досмотрели. Где свобода слова и демократия?!», — задаётся вопросом Жанна Е.

Напомним, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трёх оппозиционных телеканалов — «112. Украина», NewsOne и ZIK.