Луганск, , 20:03 — REGNUM Взрыв прогремел на позициях ВСУ в районе посёлка городского типа Новотошковское (Луганская область, Украина), сообщил 3 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам представителя Народной милиции республики, взрыв произошёл на позициях 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ходе проведения украинскими военными инженерных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведение инженерных работ вблизи линии разграничения между Донбассом и Украиной запрещены соглашениями о дополнительных мерах контроля соблюдения режима прекращения огня, действующими с конца июля 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ разместили бронетехнику рядом со Станицей Луганской