Воронеж, 3 февраля 2021, 19:35 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 февраля получил первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.
Воронежская область в 2021 году получит миллион доз вакцины «Спутник V». Ранее речь шла о 700 тысячах доз, но губернатор попросил увеличить этот объём.
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В Воронежской области, по данным на 3 февраля, 26 тыс. 872 человека получили вакцину, в том числе 2 тыс. 883 из них — двукратно. Действует 81 прививочный кабинет в 50 пунктах вакцинации.
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