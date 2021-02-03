Брюссель, , 18:46 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он написал 3 февраля в своём микроблоге в Twitter.

«Приветствую соглашение о продлении Договора СНВ на пять лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО», — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что продление соглашения Россией и США — это только «начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия Договора СНВ-3 ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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