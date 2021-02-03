Москва, , 23:34 — REGNUM Заявление сопредседателя украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича о том, что его политсила начнёт процедуру импичмента президента страны Владимира Зеленского, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 3 февраля в социальной сети Facebook.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас не получилось, за братьев наших меньших взялись. Зеленский, угадайте, куда прибежит?» — пишет Виктория П.

Многие пользователи отнеслись с юмором к данной новости. Они решили предположить о том, кто сменит Зеленского в случае ухода со своего поста после процедуры импичмента.

«Кто следующий после кондитера и клоуна? Картёжный фокусник или продавец лечебных пиявок?» — шутит Олег Д.

Некоторые комментаторы предположили, что намерение оппозиции на Украине является заранее проигрышным. Люди уверены, что у Зеленского достаточно сторонников в Раде, чтобы не дать осуществить импичмент.

«Импичмент президента? И это при том, что в Раде самое большее количество из его фракции. Ну, пусть попробуют», — написала Майя К.

Нашлись и те, кто провёл параллель с событиями в Соединённых Штатах Америки, где против бывшего президента Дональда Трампа также была введена процедура импичмента.

«Там в начале Капитолий был, потом штурм, потом импичмент. А тут по ускоренной схеме?» — задаётся вопросом Слава К.

Напомним, 3 февраля сопредседатель украинской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о том, что его политсила начнёт процедуру импичмента президента страны Владимира Зеленского.