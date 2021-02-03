Москва, , 18:40 — REGNUM Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран «коллективного Запада» из-за приговора блогеру Алексею Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с «отравлением». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Подобные меры станут еще одним фактором вмешательства во внутренние дела и давления на Россию… Все, что сейчас происходит на западе вокруг берлинского пациента — очередной виток антироссийской истерии», — заявил Слуцкий.

Решение по Навальному принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства, доводы обвиняемого и его защиты оказались неубедительными, отметил парламентарий.

«При этом все ссылки на решение ЕСПЧ о якобы первоначальной незаконности «дела Навального» просто притянуты за уши», — подчеркнул глава комитета.

Он напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в уголовном расследовании против братьев Навальных в России и присудил компенсацию за домашний арест в разы меньшую, чем запрашивалось в иске.

Представители стран ЕС обсудят общую реакцию после оглашения решения суда о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному реальным наказанием, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.