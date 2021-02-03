Москва, , 18:36 — REGNUM Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток по статье о повторном нарушении порядка организации митинга. Соответствующее решение вынес 3 февраля Тверской суд Москвы.

Как сообщили в пресс-службе суда, журналист признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», в связи с чем ему назначено наказание в виде административного ареста.

Напомним, Сергей Смирнов был задержан 30 января по подозрению в распространении в социальных сетях призывов к участию в несогласованной акции 23 января. Он был доставлен в отдел МВД по Тверскому району, а позднее отпущен под обязательство о явке.