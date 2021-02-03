Москва, , 18:34 — REGNUM Механизм добровольной регистрации частных блогов в новой категории «персональных СМИ» позволит легализовать блог как платформу взаимодействия между государством и обществом, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Суть моего предложения — инициировать обсуждение этой важной темы, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. Так как никто эту тему всерьез еще не обсуждал, то и никакой конкретики нет. Единственное, я убежден, что механизм должен быть простой и добровольный. Так как сложный и обязательный мы уже пробовали, и он не работает — я имею в виду отмененный реестр блогеров», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Такой механизм даст блогерам преимущества, например, при взаимодействии с госорганами: на запросы СМИ чиновники по закону обязаны отвечать, причем в жесткие сроки, рассуждает парламентарий.

Однако инициатива накладывает на блогеров и обязательства: нужно будет платить налоги и заниматься фактчекингом, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года обязывает обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов и так далее) с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре, фактически блогеры приравниваются к СМИ.