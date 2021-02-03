Москва, , 23:33 — REGNUM Окончательное обвинение, которое было предъявлено бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, спровоцировало множество комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Позже по таким статьям придётся многих судить», — поделилась своим мнением Ирина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что в России намечается крупная чистка среди представителей власти. Люди уверены, что во власть проникло множество сомнительных личностей с вероятно криминальным прошлым.

«Это только начало зачистки. Сколько ещё во власти находится таких, думаю, выяснится. А их не мало, этих паханов из 90-х, пролезших на чиновничьи кресла», — считает Андрей В.

Некоторые комментаторы отметили, что обвинение Фургала в убийстве, покушениях и нелегальном хранении оружия является крайне тяжёлым. Люди удивляются, почему данный гражданин так долго находился на свободе.

«Серьёзное обвинение, но 20 лет прошло. Где эти расследования были? А началось это после успехов его деятельности», — поделился своим мнением Александр С.

Нашлись и те, кто отметил, что Фургал очень долго спокойно осуществлял свою деятельность, а органы им не интересовались. Но, указали люди, внимание следствия данный политик привлёк только после того, как он занял губернаторское кресло.

«А все эти годы никто ну ничего об этом даже не подозревал? Как он в губернаторы вышел с таким списком? Или там все такие?» — задаётся вопросом Юлия Л.

Напомним, 3 февраля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам о том, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение.