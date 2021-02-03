Бейрут, , 18:28 — REGNUM О падении израильского беспилотника на юге Ливана сообщает 3 февраля NBN.

Уточняется, что принадлежащий израильской армии дрон разбился между населёнными пунктами Ансар и Зрейрия. Когда беспилотник коснулся земли, прогремел взрыв. Кто сбил аппарат, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские военные ранее заявили, что ливанцы безуспешно атаковали дрон ВВС Израиля над своей территорий.

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