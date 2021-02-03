Подгорица, , 18:14 — REGNUM Демократическая партия социалистов (ДПС) (бывшая правящая партия в Черногории) вместе с другими коллегами из оппозиции внесет в конституционный суд инициативу по оценке конституционности законов, принятых на внеочередной сессии парламента 20 января, в том числе резонансный закон о свободе вероисповедания, заявил глава фракции ДПС Даниель Живкович.

На пресс-конференции он сказал, что они ожидают положительного решения Конституционного суда по инициативе и объявят эти законы неконституционными.

«Веря в независимость и беспристрастность Конституционного суда, мы будем уважать решения, какими бы они ни были», — сказал Живкович.

По его словам, причина проверки конституционности этих правовых решений связана с тем, что у правящего большинства не было необходимого количества депутатов для голосования по ним.